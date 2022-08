„MIKS SEDA METSAS EI KORRALDATA?“ Liiklust seiskava Ironmani korraldaja rahustab: kõik kohalikud pääsevad koju

Nädalavahetusel 6.–7. augustil toimuva Ironmani võistlusega seoses algavad mõned liikluskorralduse muudatused juba neljapäeval-reedel. Elukutseline autojuht Raul Jaukse on vedanud kaupa just nendesse kohtadesse, kuhu triatloni tõttu ligi ei pääse. „Igal aastal on sellega üks ja sama jama,“ ütleb ta. Taksojuhina töötav Jaukse tõdeb, et enamik tellimustest tuleb just kinni pandud teelõikudest ning klientidel on üldjuhul vaja jõuda sihtkohta kindlaks kellaajaks. Liikluspiirangud muudavad Jaukse sõnul selle pea võimatuks. „Kopli ja Paljassaare piirkond lõigatakse kaardilt ja sajad kui mitte tuhanded inimesed lukustatakse koju,“ kurvastab ta. Jaukse ei mõista, miks võistlust korraldatakse linnas: „Kas tõesti on raske korraldada selliseid üritusi metsas, kus õhk on puhas? Metsa servades on kergliiklusteed, kus saab ka jalgrattaga sõita.“