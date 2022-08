ÕL VIDEO | LIIKLUSHULLUS! Pärast suuri muudatusi tekkinud kaoses pääses mootorrattur napilt eluga

Õhtuleht on kirjutanud, et Kalamaja elanike meelest muutsid juuli alguses Põhja-Tallinna liikluses tehtud ümberkorraldused hoopis liikluse ohtlikumaks. Kalamajas elav Tiina rääkis, et on juulis näinud piirkonnas liiklusohtlikke olukordi, mille põhjus oli tema arvates see, et inimesed pole veel uue liikluskorraga harjunud.