SÜVARIIK MINISTRI VASTU? Minister Lukas: venekeelset infot pole vaja! Ametnik: on vaja küll!

Uus haridusminister Tõnis Lukas on värskelt välja öelnud poliitilise seisukoha (EPL, 25.07) riikliku info muuhulgas ka vene keeles jagamise suhtes: „Riik on minu meelest läinud vahepeal liiga lahkeks info jagamisega teistes keeltes. Neid riike, kus peale riigikeele ametlikku informatsiooni ilmtingimata kolmes keeles antakse, ei olegi väga palju. /…/ Riik peaks end rohkem kehtestama, see on julgeoleku küsimus.“