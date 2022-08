Stroomi ranna haljasala reostuse põhjustas asfaltbituumen

Veel ei ole teada, kas haljasala ja vee reostus Stroomi rannas oli põhjustatud samast allikast. Laborianalüüs kinnitas, et Stroomi rannas vees ja haljasalal olev naftaprodukt on koostiselt sarnased, kuid pole päris identsed. Keskkonnaameti peadirektori Rainer Vakra sõnul ei saa selle analüüsi tulemusena kindlalt väita, et allikas on sama. „Samas labor ka ei välista, et naftaprodukt on sama, kuid keskkonnatingimused on seda mõjutanud erinevalt,“ ütles Vakra.