Oleg Samorodni | Ukraina sõda on Lääne naiivsuse tulemus

Lääneriikide poliitikaeksperdid on aastakümneid totaalselt valesti hinnanud Venemaa sisepoliitilise arengu tendentse. Jah, nad nägid suurepäraselt järkjärgulist libisemist diktaatorlik-totalitaarse režiimi suunas. Samas need eksperdid olid millegipärast kindlad, et Venemaa oligarhide kaasamine tihedatesse kaubandus- ja majandussuhetesse Läänega hoiab ära diktatuuri kehtestamise Venemaal. Tegelikkuses juhtus kõik täpselt vastupidi. Rahaline tulu, mille Kreml sai Läänest, ainult kiirendas Vene Föderatsiooni muutumist agressiivseks bandiitterroristlikuks riigiüksuseks.