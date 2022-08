NOORELT EMAKS! „Arst ütles, et mu munarakud on seest tühjad ja kasu neist ei ole. Mõni kuu hiljem taipasin, et olen rase!“

22aastane Amanda (nimi muudetud) tõdeb, et kaks aastat tagasi oli tal elus pingeline situatsioon ning pähe kippusid isegi suitsiidimõtted. Ühel hetkel jõudis neiule kohale, et kui ta ise arvab, et tema elul suurt mõtet ei ole, siis tasub otsida variante, kuidas teistel võiks temast mingitki kasu olla. „Leidsin enda jaoks munarakudoonorluse. Tahtsin aidata neid peresid, kus kõik on hästi ning last oodatakse ja suudetakse teadlikult üles kasvatada. Ise olin perest, kus emalt võisin tihti kuulda, et sa ei maksa midagi ja parem oleks, kui sind ei oleks sündind,“ selgitab Amanda.