Juhtkiri | Plats puhtaks: haubits ees, tank järel!

Keerulisem on teisaldamist vajadusel põhjendada kohalikele inimestele, aga see on riigi kõrval ka omavalitsuste ülesanne. Olukord, kus Narva linnavõim on küll eestikeelne, kuid linnapea tanki kõrvaldamise asjus oma parteikaaslasest siseministriga eriarvamusel, näis niigi kummaline kuni hetkeni, mil asjaosaliste suust hakkas kõlama jutt, et tanki äraviimise eest tuleb kohalikele midagi vastu anda, olgu selleks siis odavam toasoe, uus haigla või üürielamute ehitus. On siis tegu sotside kavala plaaniga sel moel lubadusi jagades riigi kulul endale valimiskampaaniat teha või miski muu kaalutlus, ilus selline vorstikauplemine ei näi ja seda on üsna selgelt välja öelnud nii valitsuspartnerid kui opositsioonist EKRE. Riik justkui ostaks kohalike käest lojaalsust või oleks nänni jagamine nagu Eesti vabariigi talumistasu?

Samas võib tegu olla ka kohalike vastumeelsuse ülehindamisega. Kuigi pronkssõduri hoiatav näide on silme ees, on praegune olukord Ukraina sõja tõttu põhimõtteliselt teistsugune ja avanenud soodsat ajalist akent on mõistlik ära kasutada. Piisab, kui meenutada, kuidas tubli kraanajuht Harri Henn Tartus Lenini kuju juba nõukaajal pikema jututa ära viis ning see samm päästis valla ka muu punasümboolika teisaldamise. Tollal jäi ära viimata aga pronkssõdur ning selle tegematajätmise vilju pidime maitsma veel ligi paarkümmend aastat hiljemgi, kui idanaaber ei jätnud kasutamata võimalust rahutuste õhutamiseks.