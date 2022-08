SÕJAKOKKUVÕTE | Ka Lada mehed kirjutasid Putinile

ÜRO peasekretär Antonio Guterres hoiatas New Yorgis toimunud tuumarelvade leviku tõkestamise lepingu (NPT) konverentsi alguses, et maailm seisab silmitsi tuumaohuga, mida pole nähtud pärast külma sõja haripunkti. „Inimkond on vaid ühe arusaamatuse, ühe valearvestuse kaugusel tuumakatastroofist,“ sõnas Guterres, vihjates peamise tegurina muidugi Ukraina sõjale. Kohalviibinutele saatis kirja ka Venemaa president Vladimir Putin, kes sõnas, et tuumasõjas ei ole võitjaid ning et seda ei tohiks kunagi vallandada. USA välisminister Antony Blinken süüdistas Venemaad Zaporižžija tuumaelektrijaama kasutamises tuumakilbina. Vene väed pommitavad Ukraina armeed positsioonidelt, mis asuvad tuumajaama lähistel. See on Blinkeni sõnul aga vastutustundetuse tipp.