KALAMEES SÕITIS KARULE KUMMIPAADIGA PEAAEGU OTSA! „Ma ei kartnud, ega ta vees ikka ründama hakka.“

Juri on kirglik kalamees. Ta kalastas eelmisel reedel ennelõunal Võngjärvel, mille asukohta võib võrrelda karu ühe pehme kehaosaga.

„Ega sinna autoga päris juurde saagi, peab jala mööda rada minema. Jõe laius on seal umbes 25–30 meetrit. Olin kummipaadis, kui nägin, et üks tume kogu ujub minu suunas. Algul mõtlesin, et metskits. Siis, et põder. Lõpuks taipasin: karu!“