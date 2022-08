152 EUROT AINSA PÄEVAGA! Laps hullas TikTokis tervelt kuu aega, emale jäi maksta üüratu telefoniarve

Marcus Lenk kirjutas Facebookis, et tema ema sai üüratu telefoniarve ning selgus, et ta 11aastane õde oli ema telefonist toetanud tiktokkereid annetustega. Marcus loodab, et nende pere valus õppetund on teistele lapsevanematele hoiatuseks, et nad rohkem kontrolliksid, mida nende võsukesed internetis teevad ega saaks halva üllatuse osaliseks.

Mis täpsemalt juhtus?