„JÄRGMINE PEATUS“ | Bangladesh: kuidas eestlannade külaskäik oli auasi, arstivisiit maksis ühe euro ja dokfilmi tuli teha mootorrattal kihutades

Äärmiselt lõbusas saates tõdevad Evelin ja Tatjana, et Bangladeshis oli iga hetk seiklus – olgu siis sõit motikaga pimedas (kui pidi lausa pöörduma Allahi poole), pidustused pealinna Dhaka tänavatel või uutele tuttavatele külla minemine. Muuseas, Bangladeshi inimesed on väga avatud ja külalislahked: nii tundus täiesti loomulik, et tänaval juttu alustanud noormees kutsus külla enda vanavanemate majja, kuhu oli pühade puhul kohale sõitnud kogu suur pere, üle 20 inimese. Valgete inimeste külaskäik oli nende sõnul suur au.