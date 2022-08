Kuidas panna oma säästud turvaliselt teenima?

Kui Tallinna Hoiu-laenuühistu 2010. aastal tegevust alustas, olid maailma majanduses väga rasked ajad. Maailm taastus vaikselt suurest majanduskriisist, kuid tunneli otsas eredat valgust veel ei paistnud. Usaldamatus rahandussüsteemi vastu oli suur ja inimesed võtsid hoiustelt raha välja. Sellegipoolest usaldas 2010. aastal 142 Eesti inimest Tallinna Hoiu-Laenuühistut sedavõrd, et pani sinna oma säästud intressi koguma. Nad ei pidanud pettuma, sest teenides korraliku intressi tagasid nad endale stabiilse lisasissetuleku ja nüüd ulatub Tallinna Hoiu-Laenuühistu liikmete arv juba ligi 2500ni. Mis on aga Tallinna Hoiu-laenuühistu edu taga?

Usaldusväärsus on edu pant

Tallinna Hoiu-laenuühistu edu peamine pant on usaldusväärsus. Hoiu-laenühistul on pikaaegne kogemus oma valdkonnas. Olles üle elanud mitmed majanduskriisid ja eriolukorra, teavad meie spetsialistid, kuidas oma liikmete rahaga kõige turvalisemalt ümber käia. Tallinna HLÜ peamine eesmärk on oma liikmete säästude hoidmine ja stabiilne kasvatamine, mistõttu ühistu ei võta tegevuses suuri riske. Väljastatud laenud on tagatud kinnisvaraga ja hüpoteegiga ühistu kasuks.

Igal aastal paigutatakse ühistu kasumist 50% reservfondi ja 5 protsenti igalt hoiuselt tagatisfondi ning lisaks sellele hoiab Tallinna HLÜ kohustusliku reservi Eesti Panga kontol. Ühistu esitab ka igakuiselt Eesti Pangale aruandeid, mistõttu on ühistu tegevus väga läbipaistev ja samas on ka aastatega kogunenud piisav varu ootamatuste katteks ja liikmete hoiuste tagamiseks.

Ühistu ei võta suuri riske, kuna ei saa riskida liikmete säästudega, ent siis saadakse majandustegevuse tõttu maksta hoiustele kuni 6,5% suurust intressimäära, mis tagab hoiustajatele arvestatava rahavoo ja mis kõige olulisem – nad ei pea oma säästude pärast kartma. Inimesed on hinnanud THLÜ usaldusväärsust kõrgelt: 12 tegutsemisaasta jooksul on kasvanud liikmete arv 20 korda ja ühistu omakapital on kasvanud nelja miljoni euroni. Tallinna Hoiu-laenuühistu on praegu Eesti üks suurimaid hoiulaenuühistuid.

Paindlikud hoiused