Haigekassa | Vaktsineerimisvõimalusi napib, kuna nõudlust pole

Sander Rajamäe, haigekassa pressiesindaja: „Lähtume vaktsineerimisel sellest, milline on selle vastu inimeste huvi. Hetkel suvel on huvi vaktsineerimise vastu vähene, mis võib tuleneda sellest, et inimestel on suvised puhkused, viibivad linnast eemal ning enda vaktsineerimise peale mõeldakse muude tegemiste kõrvalt vähe. Me jälgime olukorda ja suhtleme maakondadega jooksvalt, vastavalt sellele, kui suur on vajadus vaktsineerimise järele. Kui see vajadus suureneb, siis lisanduvad vastavalt ka kohad, kus inimesed saavad ennast COVID-19 vastu vaktsineerida.