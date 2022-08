Peep Peterson: töötuskindlustusmakse määra tuleks tõsta

Tervise- ja tööministri Peep Petersoni sõnul on tal nõukogu esimehena esimese teemana arutlusel töötuskindlustusmakse määra ettepanek valitsusele. „Õnneks ei ole majanduses hetkel seis kõige halvem, kuid targem on hetkel reserve koguda, selle asemel, et tõsta maksemäära järsult siis, kui kriis on käes,“ märkis Peterson.