Küsimus | Miks pole mitmes maakonnas ühtki vaktsineerimisvõimalust, kuigi kampaania kutsub vaktsineerima?

Terviseameti juht Birgit Lao teatas, et vaktsiinid ja valmisolek vaktsineerimiseks on olemas, reaalsus on aga see, et näiteks Lääne-Virumaal, Võrumaal, Läänemaal ja Jõgevamaal oli vaktsineerimisvõimalust otsides ainult üks vaktsineerimiskoht ning seal oli saadaval ainult ühe tootja vaktsiini. Viljandimaal, Saaremaal ja Hiiumaal pole mitte ühtegi vaktsineerimisvõimalust. Kas terve maakonna peale ainult üks vaktsineerimiskoht on ikka tõsiseltvõetav, kui sihiks on laiem vaktsineerimine? Kuidas läheb maakonnas ainult ühe vaktsiini pakkumine kokku ameti juhi jutuga, et vaktsiinid, vahendid ja valmisolek on olemas, kui reaalsuses pole ei ühte, teist ega kolmandat? Seda olukorras, kus alates 12. juulist käib vaktsineerimise kampaania? Birgit Lao jutt tundub sisutühjana, kui kolmes maakonnas puudub vaktsineerimisvõimalus sootuks.