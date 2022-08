JURIIDILINE SEGAPUNDAR: keegi ei tea, millist seadust tuleb muuta Narva tanki teisaldamiseks

Välisminister Urmas Reinsalu kuulutas praeguse valitsuse esimesel pressikonverentsil bravuurikalt, et käimasoleva kalendriaasta lõpuks on kõik punamonumendid Eestist teisaldatud. Ometi on selgunud, et päris nii lihtne see pole, sest kõik teisaldamist ootavad monumendid ei kuulu riigile. Mitmel puhul on sõnaõigus ka kohalikul omavalitsusel.