Vambola Paavo | Kas tõukeratturil on puust pea?

Viimased aastad on tänavatele toonud uue nuhtluse - tõukerattad. Suuremates linnades on need suvekuudel saanud tõsiseks probleemiks. Nendel kihutatakse nii üksi kui mitmekesi. Olen näinud Tartus korraga kolme inimest ühel rattal. Kui midagi juhtub, on tagajärjed kurvad. Jalakäija peab hirmuga vaatama, et mõnele kihutajale ette ei jää. Sagedane pilt on nokastanud noorte meeste kimamine poodi alkoholi järele. Tõukerattal joovet keegi ei kontrolli. Tuttavate arstide käest olen kuulnud, et kümnendik traumadest on sellel suvel seotud tõukeratastega.