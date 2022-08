Sügisesed marjad ja juurikad on maitsvad ega riku hambaid!

Varsti paistab juba sügis, mis on ideaalne hetk uuteks algusteks. Miks mitte alustada just sügise hakul lapse tervislike ja värskete snäkkidega harjumist? Just praegu on periood, mil valmivad paljud maitsvad marjad, köögi- ja puuviljad. Selleks, et laps ei haaraks koolipuhvetis mõne suhkrurikka maiuse järgi, paki talle kaasa beebiporgandid, lõigutud paprika, kirsstomatid või õunad. Värsked köögiviljad on küll täis antioksüdante, kuid sellest hoolimata võivad lapsed nende söömisel pirtsutada. Sel puhul on hea idee pakkuda juurvilju näiteks dipikastmega. Aga pane tähele! Ära osta poest valmisdipikastmeid, sest ka need võivad olla täis rohkelt ebavajalikku kraami. Dipikastme saad aga ise luua, kuid segad hapukoore sisse mõne ürdisegu.