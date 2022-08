EI AHISTAVALE RINNAHOIDJALE! Kõrvaltvaataja: „Koolitaja kikkis nibud segasid keskendumist.“ Julge naine: „Vahel tahaksin olla nähtamatu.“

„Mul ei ole küll eriti suured rinnad, aga ebatraditsioonilise kujuga, seega jõllitajaid leidub. Aastaid ei julgenud ilma hoidjata kuhugi minna, isegi mitte bussi, poodi ega sõbrale külla,“ räägib julge naisterahvas Kadi (nimi muudetud), kes nüüd enam pluusi all rinnahoidjat ei kanna.

Kadi ütleb, et viimasel aastal on ta hakanud asja vabamalt võtma ja on teel end armastama sellisena nagu ta on. „Rõhk on sõnal „teel“, sest ilunormid on korralikult ajukeerdude vahele keevitatud ja nii raske on mõelda naturaalsest endast kui ilusast inimesest. Seega on eriti raske, kui jõllitatakse ja siis ebameeldivusest pea eemale pööratakse. Mõni vaatab pikalt üles-alla, justkui oma peas mu välimust hinnates,“ möönab Kadi.

Naine tõdeb, et vahel tahaks ta olla lihtsalt nähtamatu, lihtsalt eksisteerida, ilma hinnanguid saamata. „Iga pilk ja kommentaar teeb enesearmastuse raskemaks, kuigi üritan täiest jõust ennast mitte lasta mõjutada!“

Maria (nimi muudetud) ütleb, et pole rinnahoidjat kandnud vähemalt pool elu.