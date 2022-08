Juhtkiri | Keskkriminaalerakonna vanad trikid

Hiljutise ajani juhtis Novikov sellesama TLT nõukogu ning võinuks arvata, et ta astus sellelt kohalt tagasi, kuna tundis isiklikku vastutust TLT juhi Deniss Boroditši koolituskulude skandaali pärast. Kuid võta näpust – tagantjärele on selge, et tagasiastumine samal nõukogu koosolekul, kus TLT etteotsa valiti Kaido Padar, tähendas hoopis ettevalmistust koos Padariga firma juhatusse asumiseks. Nii on raske üle saada muljest, et Padari valimise eeltingimuseks võis olla Novikovi maandumine Padari kõrvale juhatuse liikmeks ning see paneb ka Padarile hoopis teise pilguga vaatama.