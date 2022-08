SÕJAKOKKUVÕTE | Kümnete sõdurite lähedased saatsid Putinile kirja

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ärgitab Donbassi elanikke kodudest lahkuma, enne kui nad Vene vägede ohvriks langevad. „Kõik on korraldatud, täielik tugi ja abi – nii logistiline kui ka rahaline. Me vajame ainult nende inimeste endi otsust, kes ei ole seda seni veel teinud,“ lubas Zelenskõi. „Mida rutem see tehtud saab, mida rohkem inimesi Donetski oblastist kohe lahkub, seda vähem inimesi saab Vene armee seal maha tappa,“ rääkis ta. Vene relvajõud on vallutanud suurema osa Donbassist. Selles osas oblastist, mis veel Ukraina vägede käes, käivad ägedad lahingud.

Enam kui 100 Vene sõduri pereliikmed saatsid Vladimir Putinile avaliku kirja, milles nõudsid vastuseid küsimusele, mis nende meestest-poegadest saanud on. „Me nõuame, et meie sugulased üles leitaks, et nad kadunud sõjavangide nimekirja lisataks. Neid ei otsita, nad on pelgalt kadunuks kuulutatud,“ seisab pöördumises. Juba viis kuud polevat kõnealuste sõdurite staatuses mingit muudatust tehtud. Üks naine rääkis Raadio Vaba Euroopale, et Vene võimude sõnul on tema 47aastane abikaasa kadunud, kaasvõitlejate sõnul surnud, keegi Ukraina sõjaväelane aga võttis temaga ühendust ja ütles, et mees võeti hoopis vangi ja teda ravitakse Ukrainas. Üks ema usub, et küllap on tema 23aastane poeg nüüdseks surnud, kuid ta tahab, et lapse surnukeha tuvastataks ja talle tagasi saadetaks, et ta saaks poja maha matta.