Lillepoe avanud Reelika: kui keegi teine soovitud töövõimalust ei paku, tuleb ise olla ettevõtja

Reelika töötas varasemalt laeval klienditeenindajana, kuid teadis, et ei soovi selle ameti peal jätkata. Väikeste lastega kodus olles oli tal rohkem aega mõtiskleda, mis siis ikkagi tema kutsumus on. Sündiski otsus osaleda erinevatel koolitustel. Et Reelika parasjagu kusagil ei töötanud, pöördus ta töötukassa poole – nimelt oli talle kõrva jäänud, et töötukassa kaudu on võimalik teatud kursusi tasuta võtta.

Eesti Floristikakoolis õppimise jaoks toetuse küsimisega jäi Reelika siiski viis päeva hiljaks, kuid see ei takistanud koolitusel osalemist, tuli kasutada isiklikke resursse. Kuid olles juba töötuks registreerinud, otsustas ta uurida, mis võimalusi töötukassa veel pakub. „Vaatasin just sellise pilguga, mis teadmised võiksid mulle edaspidi kasuks tulla. Nii võtsingi ettevõtlusega alustamise koolituse. Esimesel päeval küsiti koolitusel, et mis siis teie äriidee on – mõtlesin, et aa, pidin juba mingi valmismõttega siia tulema… Mul otsest ideed ei olnud, aga kuna olin just alustanud floristikaõpinguid, siis kohapeal tekkis koos koolitaja abiga lillepoe mõte. Päeva lõpuks oligi mul selge, et peaksin avama lillepoe,“ kõneleb Reelika.

Juba on tekkinud püsikliendid

Paides oli enne H&H Lillede avamist kolm lillepoodi, kuid Reelika hinnangul on tema hästi ära mahtunud. „Võib-olla on asi selles, et teised on nii pikalt juba turul olnud ja nad ei eristu enam? Mina tulin aga värske ilmega ja päris kiiresti tekkis mulle oma kliendibaas,“ mõtiskleb ta. Näiteks on Reelika poe eripäradeks, et ta teeb seadeid ainult elusate lilledega, tal pole poes ühtegi plastikust kunstlille ning lisaks propageerib ta Eesti väiketootjate toodangut.

Peale selle teeb Reelika oma poe uksed lahti juba pool kaheksa hommikul, et meelitada kliente, kes vajavad õisi enne tööpäeva algust. „Varasemalt avasin 8.30, kuid et konkurentidel kannul püsida, tuli ka minul avamisaeg teisi lillepoode järgides 7.30 peale tuua.“

Üks huvitav nüanss on veel: H&H Lillede poes ei ole lillekülmikut. „Kui kaitsesin oma äriplaani, tekkis komisjonil selle kohta küsimus – kuidas ma hakkan pidama lillepoodi ilma lillekülmikuta? Ma tean, miks seda ei ole vaja. Lill ei taha tegelikult olla külmas temperatuuris. Klient läheb külmas hoitud lillega koju ja järgmiseks päevaks on see ära vajunud,“ seletab Reelika. „Minul on näiteks poes 18 kraadi ning seetõttu on temperatuurierinevus poe ja kodu vahel palju väiksem. Seega lilled ei närtsi nii kiirelt. Teised poed hoiavad lilli külmkapis, et ei peaks nii tihti uut ostma. Mina müün oma lilled nädalaga läbi, aga teised hoiavad neid võib-olla kaks nädalat kapis.“

Muuseas, tegelikult oli laual ka variant luua lillepood kümmekond kilomeetrit eemal asuvale Türile. „Kui mul oli koolipraktika, siis tahtsin seda teha Paide lillepoes. Mind ei võetud. Suhtumine oli tõrjuv ning ilmselt kardeti uue konkurendi tulekut. Kuna üks Türi lillepood mind praktikale siiski võttis, mõtlesin, et tulen neile nii-öelda vastu ja avan oma kaupluse hoopis Paides,“ selgitab Reelika muiates.