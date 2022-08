Eritellimusmööblit loov Tõnu: mööbli valmistamine päästis mind läbipõlemisest

Lähedased olid niisuguse otsuse osas siiski toetavad. „Kuna ma olin oma läbipõlemise looga aus ja avatud, siis kõik said aru. Võti on selles, et see kogemus on mehele ränk. Olla läbi põlenud võrdub nagu olla läbi kukkunud. Hakata sellest inimestele rääkima, ei ole psühholoogiliselt kõige kergem ülesanne. Samas on see ainuõige viis, sest kui oled seda teinud, oled vastaspoole nii-öelda relvad ära võtnud. Seega jah, kõik lähedased olid toetavad. Nad arvasid, et see on hea viis parema iseenda poole liikuda,“ jutustab Tõnu.

Tegelikult on Tõnul oma äris ka paarimees, kes tegi läbi sarnase läbipõlemise loo. „Otsustasime seljad kokku panna ja koostasime kahekesi ühise äriplaani. Saime mõlemad toetust ehk kokku 12 000 eurot. Ühe inimese toetusega, 6000 euroga, saab mingi töökoja sisustatud, aga meie eesmärk oli algusest peale eelistada kvaliteeti, mitte kvantiteeti. Niisiis olid tööriistade täpsused olulised ning need maksavad ka rohkem,“ selgitab Tõnu ja lisab: „See toetus oli meie jaoks väga pöördeline, sest kõik tähtsamad tööriistad on selle eest ostetud. Võin julgelt väita, et kui töötukassa toetust ei oleks ja peaks ise kõik hankima, siis ei oleks meil veel toimivat töökoda.“

Erilist ja südamega tehtud mööblit väärtustatakse

Äri läheb siiamaani väga hästi ning kliente on piisavalt – vaatamata sellele, et Tõnu pole eriti reklaami teinud. Esimesed kliendid olid tuttavad ja nende kaudu läks hea sõna laiali. „Pigem on meil nii, et kui hakkad mööbli valmistamisega järje peale saama, helistavad kaks uut inimest ning tahavad ka mööblit tellida. Pidevalt on järjekord,“ muigab Tõnu.

Kas siis poleks ehk nutikas natuke laieneda ja keegi lisaks tööle võtta? Tõnu on selle idee osas kahtlev. „Meie töö on hinnatud, sest oleme täiesti ennastsalgavalt pühendunud kvaliteedile. Mingit poolkõva asja meilt välja ei lähe, pigem talun kliendi pahameelt tähtaja ületamise pärast. Kui hakata seda kõike suuremas plaanis tegema, siis võib kvaliteedi ja kvantiteedi suhe paigast minna. Pealegi ei taha, et tekiks liigset stressi – muidu satun veel sama mätta otsa, kus olin viis aastat tagasi. Kogu rõõm võib tegemisest ära kaduda.“

Tõnu hinnangul eelistavad inimesed üha enam kvaliteetset mööblit ning nii-öelda „kiirmood“ on oma aega ära elamas. „Kui kolitakse ühest kohast teise, siis ei taheta kogu mööblit kaasa võtta…mis sa ikka 50-eurosest kummutist viiendalt korruselt alla tassid. Lihtsam on see jätta sinna. Eritellimusena tehtud mööbli osas niisugust suhtumist ei ole,“ mõtiskleb ta.

Muuseas, neil on paarimehega arendamisel uus suund, mis jookseb tugevalt kokku eriliste mööbliesemete valmistamisega. „Hangime sellist puitu, mis pole tavaline metsatööstuse puit. Lõikame ja kuivatame seda ning loome iseendale materjali. Et puit ei oleks anonüümne – selle järgi on nõudlus. Tahame anda puule teise elu,“ seletab Tõnu. „Näiteks saame kliendile öelda, et see konkreetne puu kasvas Tabivere pargis ning torm murdis selle maha või langetati haiguse pärast. Kui inimesel on valida anonüümse tamme või Tabivere pargis kasvanud jalaka vahel, siis pigem kiputakse valima see teine. Üha enam tahetakse, et kodus oleksid asjad, mis laeksid ja mis annaksid midagi tagasi.“