SKANDAALSE ALUSE HÄVITAS TULEMÖLL! Tallinna lahes uppunud luksusjahi omanik: see oli šokk!

Mis täpselt alusega juhtus, seda omanik ei tea: „Saatsin inimesed seda uurima. Loodetavasti saame varsti teada. Õnnetus juhtus sisuliselt kohe, kui laev sadamast väljus.“

Kuigi sotsiaalmeedias levivad jutud, justkui oleks Hooliganist pidevalt Kakumäe Haveni sadamasse kütust või õli lekkinud, ei vasta need tõele. Sadama kapten Martin Tuul märgib Õhtulehele, et tegelikult lasti jaht alles hiljuti vette. „Ühel päeval tõesti oli juhtum, kus midagi lekkis ning me teavitasime ka keskkonnaametit,“ ütleb Tuul.

Samas rõhutab Kakumäe Haveni kapten, et pärast seda lasti korrapidajal nädal aega jutti Hooliganil silma peal hoida ning mitte midagi sarnast enam ei kordunud. „Jutud pidevatest leketest on libauudised,“ nendib ta.