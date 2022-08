Allan Alaküla | Eesti ajakirjanduse Suur Päev – pidu ja peied

Kuigi esialgu jätkavad Õhtuleht, EPL ja Postimees tellijatele paberlehe saatmist ka esmaspäeval, möönavad kõik, et paberlehtede ajastu tegi jõudsa hüppe lõpu poole. Äripäev, kes pandeemia esimesel kevadel jäi paberil ilmuma vaid reedeti, ei varja rõõmu, et paberlehe kärpimise suunas liiguvad nüüd ka teised. Postimees kavaldas, et nende jaoks on ükskikmüük niikuinii vaid turundus, seega pigem kulu. Õhtuleht, kelle osa kioskimüügis on suurim, kuulutab aga, et pingutab paberlehega jätkamiseks nii suurelt ja seni kuni vähegi võimalik.