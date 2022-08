Poliitvang ei saanud Eestis varjupaika: „Tundsin tohutut hirmu tuleviku ees. Ma ei saa ju Valgevenesse naasta, seal on mu elu ohus.“

Augustis 2020. aastal käis Darja (nimi muudetud ohutuse huvides) koos sõpradega Valgevenes rahumeelsel protestil võltsitud valimistulemuste vastu. Ta meenutab, et enne presidendivalimisi oli valgevenelastel usk ja lootus, et kõik muutub: „Kandsime valgeid käevõrusid, tahtsime näidata, et meid on rohkem. Kui tulemused avalikustati, olime kõik väga pettunud: oli ju selge, et need on võltsitud.“