HÄDA AJAB PÕÕSA TAHA? Ratastoolikasutaja: „Mul soovitati väliüritusel mähkmeid kasutada!“

Rääbisefestival Kasepääl. Türi lillelaat. Torma toidufestival. Lüübnitsa sibula- ja kalalaat. Neid kõiki ühendab üks – invatualettide puudumine. Seda on omal nahal tundnud ratastoolikasutaja Veiki Laan, kes juhib ka Eesti Liikumispuudega Inimeste liitu (ELIL).

„Kui lähed küsima, kus invatualett on, hakatakse udutama, et ta alles just oli siin või et ta on kusagil teises kohas, siit praegu ei paista ka, otsige!“ räägib Laan, missuguseid vastuseid on ta ürituste korraldajatelt saanud.

Eelmisel aastal käis Laan Setomaal Lüübnitsa sibula- ja kalalaadal. Ta uuris nii liikluskorraldajalt kui ka piletimüüjalt, kas invatualetid on olemas. Mõlemad vastasid jaatavalt.

Ometi: