Õppekogunemist eiranud kaitseliitlane sai trahvi

Kaitsevägi karistas veebruaris Hannot selle eest, et ta ei ilmunud 1. novembril õppekogunemisele, kuhu teda oli kutsutud. Hanno pöördus kohtusse kaitseväe kiirmenetluse otsuse tühistamiseks. Kaebuse kohaselt on ta Kaitseliidu liige alates 2014.aastast ja sai mullu sügisel teada, et teda on määratud sõjaaja ametikohale, ilma teda sellest informeerimata. Hanno teavitas sellest KL Tallinna malevat ning talle vastati, et määramine oli toiminud tagaselja, teda vabastatakse nimetatud ametikohalt ja ta ei kuulu enam Põhja maakaitsepataljonis nimetatud ametikohale ning vastav info saadeti Kaitseväe toetuse väejuhatusele. Hanno mõistis seda selliselt, et tema vabastamine reservõppekogunemiselt on lahendamisel Kaitseliidu Tallinna maleva ja Kaitseväe toetuse väejuhatuse vahel. Mai lõpus jättis Harju maakohus kaitseväe otsuse väärteoasjas muutmata. Tänaseks on kohtuotsus jõustunud,