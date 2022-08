Politsei pidas kinni Eestisse põgenenud Putini-vastase

Tänavu 5. mail pidasid Lõuna prefektuuri ametnikud kinni piiri ületanud Venemaa Föderatsiooni kodaniku, kellel puudus seaduslik alus Eestis viibimiseks. Kinnipeetu esitas ametnikke nähes rahvusvahelise kaitse taotluse. Isiku väitel ei saa ta Venemaale tagasi pöörduda, kuna teda kiusatakse poliitilistel põhjustel taga, sest ta on Venemaal opositsiooniga seotud, toetab Navalnõi poliitikat ja on Putini ning tema sõja vastane. Põgenik kardab, et Venemaale jäädes ta tapetakse, kuna seal on 80% inimestest ära pööranud, selgub kohtuasjast.