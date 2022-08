Politsei pidas Eestisse põgenenud Putini-vastase kinni

Tänavu 5. mail pidasid Lõuna prefektuuri ametnikud kinni piiri ületanud Venemaa Föderatsiooni kodaniku, kellel puudus seaduslik alus Eestis viibimiseks. Kinnipeetu esitas ametnikke nähes rahvusvahelise kaitse taotluse. Isiku väitel ei saa ta Venemaale tagasi pöörduda, kuna teda kiusatakse poliitilistel põhjustel taga, sest ta on Venemaal opositsiooniga seotud, toetab Navalnõi poliitikat ja on Putini ning tema sõja vastane. Põgenik kardab, et Venemaale jäädes ta tapetakse, kuna seal on 80% inimestest ära pööranud, selgub kohtuasjast. Enda sõnul planeeris ta teekonda kuu aega ja Venemaal olles helistas PPA infotelefonile, kust küsis infot rahvusvahelise kaitse kohta ning sai vastuseks, et selle jaoks tuleb Eestisse tulla. Kinnipeetu ületas piiri juba eelneval päeval, kuid eksis metsas ära, mistõttu läks tagasi, ööbis Petseris, misjärel tuli uuele katsele. Ta on kriminaalkorras karistatud, enda sõnul varguse ja poliitilise süüdistuse eest. Isik väidab, et süüdistused on välja mõeldud, teda on pekstud ja korduvalt piinatud, eelkõige psühholoogilise vägivallaga. Politsei- ja piirivalveamet esitas mais Tartu halduskohtule taotluse kodaniku kinnipidamiseks ja paigutamiseks kinnipidamiskeskusesse kuni kaheks kuuks.