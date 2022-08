Keskkonnaamet taotleb röövpüüdjale aresti

2020. aasta aprillis tabati Tiit Riguldi jõest ahingupüügilt. „Riguldi jões on kalapüük aastaringi keelatud, samuti on Eestis keelatud kalapüük ahinguga,“ selgitas keskkonnaameti avalike suhete peaspetsialist Liivi Reinhold. Rikkumise eest määrati mehele 680 eurone trahv, Kuna trahv on tasumata, taotles keskkonnaamet kohtult asenduskaristuse määramist, märkis Reinhold.