VIDEO | Beiruti sadama viljahoidla varises osaliselt kokku

Tornhoidlate põhjaosas on tulekahju lõõmanud juba pea kolm nädalat, millest paistis öösel naabruskondadele oranž kuma, vahendas Reuters. Liibanoni ametnikud hoiatasid juba eelmisel nädalal, et osa ehitisest võib kokku kukkuda. Tulekahju tekkis nisujääkide käärimisest ning ametnike sõnul oli seda keeruline kustutada. Hoidlad said kahjustada juba 2020. aasta 4. augustil aset leidnud plahvatuses. Esialgu pole teateid inimohvritest.