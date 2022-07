Juhtkiri | Kus on hooajatöölised ja tippjuhid?

Miks ei taha inimesed minna teenindajaks, kui nad peavad taluma nilbusi? Kuidas on juhtunud nii, et osa töid on justkui väheväärtuslikud ja nende tegijaid võib pehmelt öeldes kahtlaselt kohelda? Ka ettekandja ja müüja amet nõuab oskusi ja kogemusi ning oma tööd hästi tegev inimene peaks olema hinnas igal alal.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ütles Õhtulehele, et eriala peab valima südame järgi, kuid tulevikuvaldkonnad on muidugi kõik, mille märksõna on tehnoloogia. Ja ega konkreetsel erialal õppimine ei tähenda sundi selles vallas tööd teha. Näiteks Anne Veski on tegelikult õppinud tehnikaülikooli majandusteaduskonnas tööstuse planeerimist, Kalle Sepp on omandanud bakalaureusekraadi Tallinna ülikoolis töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja erialal. Leiba aga teenivad nad hoopis laulmisega.

Hea on teada, et töötukassa on valmis 100 000 registreeritud töötu probleemide leevendamiseks ja iga inimese murele lähenetakse individuaalselt. Paavelit puudutab see, kui öeldakse, et töötud on homogeenne ja püsiv mass. „Ei ole – tuhanded inimesed lähevad tööle ja samal ajal ka tuhanded inimesed vahetavad tööd,“ ütleb ta.