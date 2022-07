Võrumaa talunik: olen murest murtud, hundid murravad juba päise päeva ajal!

„Päris hirmus, kui naabrinaine helistab ja ütleb, et kuule, sul on rongad põllul. See on indikaator, mis näitab, et kari on jälle väiksemaks jäänud,” ütleb Kõivsaare talu peremees ja vabandab, et tal oma mahelammaste verisest saatusest rääkides klomp kurku tuleb.