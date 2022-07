GALERII JA REPORTAAŽ | Laguneva punamemoriaali nägemiseks ei pea sugugi mitte Narva sõitma!

Pühapäeva hommikul Maarjamäe memoriaalini viivast kallakust üles vantsides kerkib esimesena silme ette Linnahall. Nagu too Moskva olümpiamängudeks rajatud hiigelehitis, peaks Maarjamäe memoriaalgi olema Nõukogude arhitektuuri musternäidis. Nüüdseks on muidugi selge, et Nõukogude müüriladujate eliit suutis need ehitada sama kvaliteetselt nagu juhutööotsale palgatud kolmepromillises joobes ehitusmees Tarmo kuuri rajab.