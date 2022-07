Ene Pajula | Miks meil on Riigikogus venemeelne erakond, küsib mammi

Mammi vaatas teleülekannet Riigikogust, kui Kaja Kallas endale uut mandaati küsimas käis. Ei saa salata, opositsioon üritas teda seal sõelapõhjaks lasta. Ja miks nad ei pidanukski? Täpselt õige koht oli. Küll aga tekkis mammil küsimus, kuidas on võimalik, et meil on Riigikogus venemeelne erakond? Mida muud siis tähendasid süüdistused ja küsimused teemal, et valitsus on Ukraina toetuseks liiga palju raha kulutanud, et peaksime euroalast lahkuma, et miks Eesti ei toeta vaherahu Ukrainas sõjategevuse praegustes piirides ja muud sellist.