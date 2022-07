OTSEBLOGI | Ukraina president kutsus üles Donbassi elanikke evakueeruma

Briti luureagentuuri MI6 juht Richard Moore märkis sotsiaalmeedias, et Venemaa „võhm hakkab lõppema“. Ta kommenteeris Suurbritannia kaitseministeeriumi Twitteri postitust, milles mainiti, et Kreml hakkab muutuma meeleheitlikuks, kuna Venemaa on kaotanud kümneid tuhandeid sõdureid ning kasutusele on võetud nõukogude aja relvad.