GALERII | „Lutin on purjus" - Viljandi folgi kolmas päev on täies hoos

Festivalil astub üles 18 välismaist ja enam kui 40 eestimaist muusikut või bändi. Vabaduse platsi laval, mille programmist saab osa ka vaid 6-eurose alapääsmega, esineb reede ja laupäeva õhtul kell 23 Ukraina folk-metal bänd Geneza.



Esmakordselt on festivalil eraldi autorilaulude programm, need kontserdid toimuvad reedel ja laupäeval Pauluse kirikus. Jaak Johansoni mälestusele pühendatud autorilaulu laval astuvad üles Mari Jürjens, Kärt Johanson ja Elina Reinold, Jaan Sööt ja Andre Maaker, Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane, Leo Bianchini Brasiiliast ning Belgia ja Fääri saarte duo Raske Drenge.



Sel aastal saab festivalile osta passe ja päevapasse, üksikkontsertidele eraldi pileteid ei müüda, v.a autorilaulu kontsertidele Pauluse kirikus. Festivali põhialale lossimägedes pääseb festivali passiga (sh päevapassiga ja õhtuse vööndi passiga), seda ümbritsevale pärimeetri alale pääseb soodsa alapääsmega. Pärimeetris asuvad roheline lava ja Vabaduse platsi lava, toidutänav, lasteala ja käsitööala.



Viljandi pärimusmuusika festivali korraldamisel järgitakse jätkusuutlikkuse põhimõtteid. Kasutatakse vaid pandinõusid ja sorteeritakse prügi, festivali dekoratsioonid on valmistatud väärtustava taaskasutuse ja nulljäägilise disainipraktika põhimõtteid järgides. Uuendusena saadakse lastealal tänavu elekter päikesepaneelidest, sealsamas saab päikeseenergiaga ka oma mobiili laadida.