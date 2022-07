FOTOD JA VIDEO | Tallinna lahel uppus 1,2 miljonit maksev luksuskaater

Politsei pressiesindaja sõnul keegi viga ei saanud ning põleva laeva pardal olnud 10 inimest said päästeparve abil neile appi tulnud jahi pardale.

Politsei pressiesindaja sõnul organiseeritakse praegu koostöös Päästeametiga kaatri juurde poome, et kütuselekkele piir panna.

15.39 saadi kaatrilt teade, et laeval on tehniline rike. Alus läks põlema Kakumäe sadama lähistel.

Kinnitamata andmetel on tegemist Soome lipu all sõitva luksuskaater Hooliganiga. Kui nii, siis on kaotus märkimisväärne, sest seesugune luksuskaater maksab umbes 1,2 miljonit eurot.