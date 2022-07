Nõo vallas hukkus liiklusõnnetuses 56aastane mees

Liiklusõnnetus juhtus lauges paremkurvis, kus Elva poolt tulnud juht kaotas sõiduki üle kontrolli ning sõitis vastu puud. Auto deformeerus kokkupõrke tagajärjel nõnda palju, et päästjatel tuli kõrvalistuja kätte saamiseks sõiduk katki lõigata.

Politseinik Sten Truija sõnul võib kahjuks öelda, et see traagiline õnnetus oleks olnud ära hoitav. „Sõidukit juhtinud mehel tuvastati kriminaalne alkoholijoove, samuti puudus tal vastava kategooria juhtimisõigus.“ Nissan, mida mees juhtis, kuulus hukkunud sõbrale. „Pärast alkoholi tarvitamist ei ole kellelgi rooli taha asja. Samuti peaksid sõbrad näitama sellises olukorras tugevat selgroogu ning tegema kõik, mis võimalik, et takistada purjus kaaslast rooli istumast,“ lisas politseinik.