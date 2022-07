SALADUS LAHENDATUD: Austraalia rannalt leitud „Somertoni mees“ ei olnudki Vene spioon

1948. aasta 1. detsembril lebas Adelaide'i linnas Somertoni rannal viisakalt rõivastatud surnu. Tema isik jäi aastakümneteks teadmata: oli ta luuraja, kellegi armuke? Kuid nüüd on „Somertoni meest“ pikalt uurinud ja tema arvatava lapselapsega abiellunud teadlane jõudnud Austraalia põnevaima müsteeriumi lahenduseni. Selgub, et saladuslik mees pole sugugi see, kelleks teda peeti.