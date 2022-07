TOP | Inflatsioon 23 protsenti – rekord!

Vahest polegi nii oluline, et kelle analüüsid on kõige täpsemad, arve see ei muuda. Kindlasti on ülikõrgel inflatsioonil rohkem kui üks põhjus – II pensionisambast raha välja võtmine, sõda Ukrainas, Eesti hindade ühtlustumine Euroopa hinnatasemega, energiahindade tõus ja veel tuhat tegurit. Ei ole veel märganud, et ükski ekspert ennustaks hindade langust, praeguses mõistes kõrged hinnad on siin, et jääda. Nüüd peab leidma viise, kuidas palgad jõuaksid hinnakasvule järele.