PIKK TEE ON LÕPULE JÕUDMAS! Carl Bildt: Rootsit takistas NATOga liitumisel ka Soome

Meil, eestlastel, on pagana keeruline, vast isegi võimatu ette kujutada tavalise rootslase maailmapildi muutuste sügavust seoses astumisega NATO liikmeks. Sisuliselt alates aastast 1809 on riik suutnud sõdadest eemale jääda, teiste taplemisi on lihtsalt pealt vaadatud. Enne seda aga ehitati usinalt suurriiki, Karl XII kurnas riigi kolm aastasada tagasi oma lõputute sõdadega ära. Rahvas maksis selle eest vaesumisega, sest sõda on läbi aegade olnud üüratult kallis lõbu. Rootslased hääletasid juba kaks sajandit tagas jalgadega suurriigi ehitamise plaani vastu, pagedes teistesse riikidesse.