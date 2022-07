Seisukoht | Kas käbi kukub kännust kaugele?

Viljandi pärimusmuusika festival peaks olema lapsekingadest välja kasvanud ja peagi kolmekümnesena päris elujõus tegelinski. Selle aasta teemaks kuulutatud „Ladvad ja juured“ kõlab nagu käbid ja kännud, tuues juurde nüansi, et juured on ka neil, kes ise veel pole känd.

Viljandlased jagunevad kuuldavasti sel juulikuu nädalavahetusel kolme gruppi: need, kes kannavad folki südames; need, kes püüavad raha teenida ning need, kes pragavad, pahandavad ja lausa vihkavad festivalimelu.

Publik moodustab värvikireva ja samas koos hingava keha, mille ühisosaks olemist on raske unustada. Neljaks päevaks laenatakse rahulikku rohelist Viljandit pärimusmuusika suurpeoks kogu Eesti rahvale. Tõepoolest mitmekordistub inimeste arv, veri toob rähnipojad puu otsa ja koosolemise, koostegemise rõõm tõuseb pillerkaariks.

Kurjad ja kummalised 1990ndad jäid meist maha, kuid nostalgia aina võimendub. Siis olevat olnud need „õiged“ folgid. Jaa, jõime tänaval pudelist viina, avaldasime üksteisele esimest korda armastust. Vabadus, suvi ja noorus – seda kolmikut ei suuda ületada keskealiste rõõmud, nagu korralik korter ja väärikas auto. Jah, kõik on kallis. Kõik on muutunud, ja loodetavasti ikka meie ise ka oleme muutunud, mitte need, kes põõsad jõid ja magasid.

Tänavusel festivalil saab oma vabaduse muusikasse ning melusse sukelduda, lunastades festivali-, päeva- või ööpassi. Festivalialal kange alkoholiga sõbrustada ei saa, selleks peaks leiduma ka sobivamaid paiku, ausõna.

Kui sina, kallis lugeja, tunned, et oledki alles käbike, see väike poiss või tüdruk, kes viiuli, kitarri või muu instrumendiga folgil esineb ning loodetavasti päris mitme jäätise jaoks raha saab, siis kindlasti on just praegu sinu jaoks rohi roheline, taevas sinine ning folk täiesti ülemeelik.