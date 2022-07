Joonestamisega tegeleva ettevõtte loonud Riho: vanemas eas oled elukogenum ning see on ettevõtjale plussiks

Erivajadus ja vanus – pole vahet, kui päriselt tahad midagi teha!

Eriti kiiduväärt on see, et Riho otsustas taas ettevõtlusega alustada 50ndate eluaastate lõpul. Kuigi paljud pelgavad sel perioodil suuremaid elumuudatusi teha ning eelistavad stabiilsust, siis Rihol sellega seoses hirme ei olnud. „Ma ei mõelnud seda sammu astudes oma vanusele üldse. Vanus on suhteline. Võin öelda, et mu mõtteviisis ei ole küll midagi eriti muutunud, füüsiliselt võib-olla. Ma arvan, et inimene peaks tundma end just nii vanana, kui ta ennast tunneb ja mitte sellele mõtlema,“ arutleb ta.

Riho leiab, et kui inimene suudab vaatamata eale ja tervisele midagi suurt ette võtta, annab see elule mõtet juurde. „Ettevõtjana saad oma aega paremini planeerida ja kui jaksu napib, saab oma koormust ise planeerida. Täiskohal töötades ei pruugi see alati õnnestuda. Vanemas eas oled võib-olla tasakaalukam ja elukogenum ning see on ettevõtjale pigem plussiks. Ei oma tähtsust, kas oled 60 või 90 – karta ei ole absoluutselt mitte midagi. Kui ka ei õnnestu, siis see ei ole häbiasi, vaid kogemus. „Seega julgemalt, seltsimehed, julgemalt!“ – kui klassikuid tsiteerida,“ seletab ta.

Riho julgustab ka erivajadusega inimesi: „Ma olen natuke erinev ja ettevõte annab mulle tegevust. Kahjuks on paljud sarnasesse seisu sattunud inimesed jäänud… vegeteerima. Tean mõnda sellist inimest. Sa jäädki istuma ja muremõtteid mõlgutama. Tegutsemine viib sind aga edasi ning oled ühiskonnas tagasi.“

Aga kuidas Rihol endal leidub energiat ja tahtmist edasi rühkida? Ta jääb hetkeks mõtlema ja ütleb: „See on nagu harjumus, kogu aeg tahan midagi teha – päris nii ei saa, et istun teleka ees või surfan ainult sotsiaalmeedias. See konkreetne töö on ka mu jaoks huvitav, mulle meeldib seda teha.“

Abikaasa tugi oli oluline

Kuna Riho on varasemalt ettevõtlusega tegelenud, ei olnud tal vaja vastavat koolitust läbida. Tuli koostada äriplaan ja taotlus. Siinkohal olid suureks abiks tema naine ja töötukassa poolt määratud juhendaja. „Abikaasa elas mulle täiega kaasa, tema poolt on toetus täielik,“ kinnitab Riho.