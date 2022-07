REPORTAAŽ | Põhja-Pärnumaa daamid on tuntud hurmuri vallavanemaks saamisest selja peal: „Teeks talle kohe kalla-kalla!”

Et saada ette kõige selgem pilt vallas toimuvast ning valitsevatest meeleoludest, on teada-tuntud tõde, et selles orienteerumiseks on parimateks allikateks oma ala professionaalid - inimesed, kes on kahe jalaga maa peal ning neil on välja kujunenud vankumatu teadmine ja arusaam mis peaks ja mis ei peaks olema. Seetõttu seadiski Õhtuleht oma sammud Põhja-Pärnumaa vallakeskusesse Vändrasse, et vestelda malbete vallaprouadega elu-olust ning saada teada, et kuidas uus vallavanem alevikus siis ikkagi vastu on võetud.