AARDEJAHT VANALINNAKORTERILE SAI LÄBI: võltsitud allkiri purustas „armastusesaadikute“ õhulossi

„Laua peal oli paber. Jüri ütles, et on koostanud testamendi ja ütles, et ta soovib, et meie oleksime tunnistajad,“ räägib 69aastane pensionär Jelena Votjakova ülekuulamisel, kuidas sündis kodune testament Tallinna vanalinna kolmetoalise Suur-Karja 18 korteri pärast. Votjakova oli üks testamendi tunnistaja.