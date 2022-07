Rasmus Kattai | Tasuta või tasuda?

Soovituse iva tuleb otsida sellest, et kui riik mingi toote hinnakasvu ohjamiseks osa sellest ise katab (sest erasektori tootja tahab ikka enda küsitavat hinda saada), siis see tuleb tänase ja/või homse maksumaksja taskust. Sisuliselt pakub riik sel juhul elanikele järelmaksu, aga kinni tuleb see vahe varem või hiljem ikkagi maksta – turuhind jõuab vääramatult tarbijateni, kuigi viivitusega ja võib-olla ringiga, teiste kaupade-teenuste või maksude näol. Kui riik garanteerib elanikele midagi soodsamalt või suisa tasuta, siis see ei tähenda sugugi, et kauba tegelik hind ja kulu ühiskonnale on see, mis hinnalipikul kirjas. Nii nagu ka nö tasuta transpordi puhul maksame endiselt bussijuhtidele nende palgad ja tasume kütuse eest, maksmine käib lihtsalt teisest taskust ja läbipaistmatumalt.

Kui tootjaile endile hinnalage ei kehtestata (mis annaks üsna sirge kursi pankroti poole), siis riiklikult tarbijaile pakutava hinnaalanduse puhul tuleb vahe ausa turuhinnaga muul moel tasuda. Sellele IMF sisuliselt ka viitab, öeldes, et hinnakontroll ei anna pikas perspektiivis elukalliduse seisukohalt mingit võitu. Omaette probleemid kaasnevad aga sellega, kui suhtelised hinnad on kunstlikult paigast ära aetud ja tarbimisharjumused ei saa tegelike oludega kohaneda. Ilmselt ei ole see parim näide, aga mulle meenub, et rublaajal oli leib nii odav (muidugi mõista polnud tegemist turuhinnaga), et maapiirkondades toideti sellega loomi. Tänapäeval on peasüüdlane ja lahendust vajav probleem kallis energia, mis on paljudesse pere-eelarvetesse augu löönud. Paraku näitavad erinevad prognoosid, et energia jääb kalliks veel pikaks ajaks ja moel või teisel tuleb meil uue normaalsusega harjuda. Kui arvestada, et püsiv hinnamoonutus mõjub energia tarbimisele nii nagu ülal leiva kasutusele ja lisaks tuleb õige hind peidetult ikka tasuda, nagu ka nö tasuta transpordi puhul, siis tundub toetustega raskest olukorrast välja tulemine tõesti läbipaistvama ja parema plaanina. Ja ühtlasi aitaks see ka vähendada ebavõrdsust, sest energia hinnatõus on erinevaid ühiskonnagruppe tabanud erineva tugevusega.