Andrei Novikov lahkub Tallinna abilinnapea kohalt ja erakonnast

„Ainuüksi asjaolu, et Andrei Novikov juhatuse liikmeks kandideeris, on suur võit ettevõttele,“ kommenteeris AS TLT juhatuse esimeheks valitud Kaido Padar. „Kureerides abilinnapeana viimased aastad suurima omavalitsuse transpordivaldkonda, on andnud talle tugeva teadmiste ja kogemuste pagasi valdkonnast. Neid teadmisi saab ta nüüd rakendada eksperdina Eesti suurimas ühistranspordiettevõttes.“