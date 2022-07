Õiguskantsler leidis kinnipidamiskeskuses mitmeid rikkumisi

Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid kinnipidamiskeskust sellest ette teatamata 13. mail. Keskuses peetakse halduskohtu loal kinni neid välismaalasi, keda on plaanis Eestist välja saata. Samuti on seal need rahvusvahelise kaitse taotlejad, kelle vabadust on peetud vajalikuks rahvusvahelise kaitse menetluse ajaks piirata (nt rahvusvahelise kaitse taotluse menetlemisel tähtsust omavate asjaolude väljaselgitamiseks).